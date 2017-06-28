Президент Украины назвал истоки коррупции в стране

Президент Украины Петр Порошенко считает, что в разгуле коррупции в стране виновато ее советское прошлое.

По словам Порошенко, коррупция в СССР «глубоко коренилась в системе общества и в духе каждого», передает «ФедералПресс» со ссылкой на интервью украинского лидера французскому изданию Le Figaro.

Ранее сообщалось, что США выделили Киеву около 18 миллионов долларов на мероприятия по борьбе с коррупцией. На необходимости их проведения также настаивают Евросоюз и Международный валютный фонд (МВФ), грозя лишить Украину финансовой помощи. При этом отмечают, что потуги Киева в данном направлении пока существенных результатов не дают.