Президент Украины: дела Савченко и Саакашвили достойны учебников для спецслужб

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что «разоблачение» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и депутата Верховной рады Надежды Савченко может войти в учебники для спецслужб.

«В течение двух последних месяцев СБУ провела две масштабные операции, которые достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов», - сказал Порошенко.

Он уточнил, что была разоблачена связь «лагеря протеста» с «малороссийской политической эмиграцией в РФ, которая сидит под колпаком ФСБ РФ», а также ликвидирован «финансовый канал между Днепром и Москва-рекой». По словам президента Украины, Саакашвили и Савченко готовили на Украине «государственный переворот в интересах России», передает «РИА Новости».

В феврале 2018 года Саакашвили был выслан из Украины в Польшу, откуда он осенью незаконно попал на украинскую территорию. Погранслужба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. 22 марта Надежду Савченко задержали по подозрению в подготовке теракта в Верховной раде.

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