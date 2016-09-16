Президент Украины не будет отказываться от Крыма в обмен на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не собирается торговаться за Крым и не будет «менять» полуостров на урегулирование ситуации в Донбассе.

- Мы никогда не примем и не будем торговать Крымом за хорошее решение в Донбассе. Крым - это украинская территория, - цитирует украинского лидера «Интерфакс».

Он отметил, что «такой опасный прецедент, как легализация аннексии Крыма Россией, не должен иметь место в принципе».

В 2014 году Крым вошел в состав РФ по результатам референдума.