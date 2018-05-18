Президент Турции устроил акцию в поддержку палестинцев

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган инициировал митинг против агрессии Израиля в отношении палестинцев. Вместе с ним в акции принял участие глава правительства Турции Бинали Йылдырым.

Демонстрация состоялась в Стамбуле. На площади Еникапы собрались несколько тысяч человек. Участники акции выразили солидарность с населением Палестины и осудили арабские страны, которые ограничиваются лишь поверхностной критикой в адрес Израиля и США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Некоторое время назад в секторе Газа и провинциях Кайсери и Невшехир произошли массовые столкновения между палестинцами и израильскими военными. В результате погибли свыше 60 человек и более двух тысяч были ранены. Поводом для беспорядков послужило открытие в Иерусалиме посольства США.

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