Президент Турции упал в обморок во время молитвы в мечети

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган упал в обморок во время молитвы в мечети в городе Аташехир, расположенном под Стамбулом.

К главе государства тут же подбежали охранники и затем президента унесли на носилках. На место была срочно вызвана бригада медиков. Журналистов к мечети не подпускали.

Позже президент заявил, что ухудшение состояния связано с резким повышением уровня сахара в крови, передает Lenta.ru.

25 июня мусульмане отмечают окончание священного месяца Рамадан. Это время строгого поста, в течение которого мусульмане отказываются от пищи и питья.

Эрдогану 63 года. В 2012 году он перенес операцию на желудке.