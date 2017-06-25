Президент Турции упал в обморок во время молитвы в мечети
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган упал в обморок во время молитвы в мечети в городе Аташехир, расположенном под Стамбулом.
К главе государства тут же подбежали охранники и затем президента унесли на носилках. На место была срочно вызвана бригада медиков. Журналистов к мечети не подпускали.
Позже президент заявил, что ухудшение состояния связано с резким повышением уровня сахара в крови, передает Lenta.ru.
25 июня мусульмане отмечают окончание священного месяца Рамадан. Это время строгого поста, в течение которого мусульмане отказываются от пищи и питья.
Эрдогану 63 года. В 2012 году он перенес операцию на желудке.
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