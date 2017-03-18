Президент Турции ожидает возвращения смертной казни после референдума
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на возвращение в стране смертной казни после референдума 16 апреля.
Он заявил: «Я верю, что, если на то будет воля божья, парламент сделает необходимое в связи с вашими призывами вернуть смертную казнь после 16 апреля».
Вопрос о восстановлении смертной казни встал после неудачной попытки военного переворота, которую предприняли военные 15 июля 2016 года, сообщает ИА REGNUM.
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отметил, что в случае, если законопроект будет принят парламентом и подписан президентом, мятежники не будут наказаны, так как закон не имеет обратной силы.
Смертная казнь в Турции была отменена в 2004 году. В Конституцию страны внесли соответствующие поправки. Таким образом Турция приводила свое законодательство в соответствие со стандартами, необходимыми для попадания в Евросоюз.
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