Президент Турции ожидает возвращения смертной казни после референдума

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на возвращение в стране смертной казни после референдума 16 апреля.

Он заявил: «Я верю, что, если на то будет воля божья, парламент сделает необходимое в связи с вашими призывами вернуть смертную казнь после 16 апреля».

Вопрос о восстановлении смертной казни встал после неудачной попытки военного переворота, которую предприняли военные 15 июля 2016 года, сообщает ИА REGNUM.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отметил, что в случае, если законопроект будет принят парламентом и подписан президентом, мятежники не будут наказаны, так как закон не имеет обратной силы.

Смертная казнь в Турции была отменена в 2004 году. В Конституцию страны внесли соответствующие поправки. Таким образом Турция приводила свое законодательство в соответствие со стандартами, необходимыми для попадания в Евросоюз.