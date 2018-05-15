Президент Турции обвинил Израиль в апартеиде
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в проведении политики апартеида и преступлениях против жителей Палестины.
По его словам, Биньямин Нетаньяху является премьер-министром государства апартеида, которое в течение 60 лет в нарушение резолюций ООН оккупирует земли беззащитных людей.
Ранее турецкие власти намекнули израильскому послу о необходимости покинуть Турцию.
14 мая израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам акции протеста в Газе. Нетаньяху объяснил это соображениями безопасности, сообщает «РИА Новости».
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