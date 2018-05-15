Президент Турции обвинил Израиль в апартеиде

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в проведении политики апартеида и преступлениях против жителей Палестины.

По его словам, Биньямин Нетаньяху является премьер-министром государства апартеида, которое в течение 60 лет в нарушение резолюций ООН оккупирует земли беззащитных людей.

Ранее турецкие власти намекнули израильскому послу о необходимости покинуть Турцию.

14 мая израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам акции протеста в Газе. Нетаньяху объяснил это соображениями безопасности, сообщает «РИА Новости».