Президент Турции назвал ООН недееспособной организацией

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал ООН за отсутствие реакции на недавнее столкновение между израильтянами и палестинцами в секторе Газа.

По мнению Эрдогана, бездействие всемирной организации свидетельствует о ее неспособности решать мировые проблемы. Он заявил, что организация истощена и исчерпала себя.

Турецкий президент также отметил, что все мировое сообщество пренебрежительно отнеслось к действиям Израиля и тем самым продемонстрировало двойные стандарты в отношении палестинцев, сообщает Nation News.