Президент Турции назвал ООН недееспособной организацией
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал ООН за отсутствие реакции на недавнее столкновение между израильтянами и палестинцами в секторе Газа.
По мнению Эрдогана, бездействие всемирной организации свидетельствует о ее неспособности решать мировые проблемы. Он заявил, что организация истощена и исчерпала себя.
Турецкий президент также отметил, что все мировое сообщество пренебрежительно отнеслось к действиям Израиля и тем самым продемонстрировало двойные стандарты в отношении палестинцев, сообщает Nation News.
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