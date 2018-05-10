Президент дал старт подготовке к празднованию 75-летия Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ, посвященный предстоящему празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Документ содержит ряд поручений по проведению праздничных мероприятий. Кроме того, он обязывает кабмин заняться реализацией мер по улучшению социально-экономического положения ветеранов, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Федеральным органам исполнительной власти поручено помочь местным властям в вопросах поисков и захоронения останков военнослужащих, павших в годы войны, а также приведения в порядок мемориалов.

Подготовкой к параду, согласно указу, будет заниматься Российский организационный комитет «Победа».