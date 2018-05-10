Президент дал старт подготовке к празднованию 75-летия Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ, посвященный предстоящему празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Документ содержит ряд поручений по проведению праздничных мероприятий. Кроме того, он обязывает кабмин заняться реализацией мер по улучшению социально-экономического положения ветеранов, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на официальный портал правовой информации.
Федеральным органам исполнительной власти поручено помочь местным властям в вопросах поисков и захоронения останков военнослужащих, павших в годы войны, а также приведения в порядок мемориалов.
Подготовкой к параду, согласно указу, будет заниматься Российский организационный комитет «Победа».
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