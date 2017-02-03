Президент США стал фигурантом десятков исков
Президент США Дональд Трамп упоминается в 52 исках, поданных в американские суды на действия новой администрации.
Большинство из них связано с подписанными Трампом указами об ужесточении миграционной политики. Иски были поданы борцами за гражданские права и представителями различных мусульманских организаций. Их поддержали генпрокуроры Миннесоты, Нью-Йорка и ряда других штатов.
Кроме того, в Калифорнии выступили против строительства стены на границе с Мексикой.
Телекомпания NBC обратила внимание на то, что Трамп вступил в должность главы государства всего около двух недель назад. При этом было отмечено, что за такой же срок Барак Обама упоминался всего в трех исках, а Джордж Буш-младший – в двух.
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