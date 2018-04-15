Президент Сирии принял приглашение посетить Югру

Президент Сирии Башар Асад получил приглашение посетить Югру. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Железняк после встречи российской делегации с сирийским лидером.

«Я был бы очень рад посетить ваш регион», - процитировал он слова Асада к губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой.

Лидер Сирии отметил, что хотел бы «лучше узнать людей и регион, где они живут», передает ТАСС.

Накануне коалиция во главе с США нанесла более ста ракетных ударов по САР в ответ на применение химоружия в Думе.

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