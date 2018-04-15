Президент Сирии попал в «Миротворец» за отдых детей в Крыму

Президент Сирии Башар Асад внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за сведений об отдыхе детей в крымском лагере.

«Сознательная организация нарушения государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым», - говорится на сайте о причинах попадания в базу.

Также издание ссылается на депутата Госдумы Дмитрия Саблина, который сообщил, что дети сирийского лидера в 2017 году находились в лагере «Артек», передает РИА «Новости».

«Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародуют данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также российских деятелей культуры.