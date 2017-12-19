Президент Сербии обещал не вводить санкции против России
Сербия никогда не присоединится к политике антироссийских санкций, заявил президент Сербии Александр Вучич, который прибыл в Москву с официальным визитом.
По его словам, Сербия позиционирует себя как нейтральное государство и не стремится вступать в какие-либо союзы, в том числе в НАТО.
«Гордый сербский народ не вводил и никогда не введёт никаких санкций против России», - заявил Вучич, отметив, что Сербия «всегда будет признательна Путину» за многие важные для республики вещи.
Кроме того, президент Сербии пожелал Владимиру Путину удачи на президентских выборах в 2018 году, сообщает Life.
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