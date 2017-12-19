Президент Сербии обещал не вводить санкции против России

Сербия никогда не присоединится к политике антироссийских санкций, заявил президент Сербии Александр Вучич, который прибыл в Москву с официальным визитом.

По его словам, Сербия позиционирует себя как нейтральное государство и не стремится вступать в какие-либо союзы, в том числе в НАТО.

«Гордый сербский народ не вводил и никогда не введёт никаких санкций против России», - заявил Вучич, отметив, что Сербия «всегда будет признательна Путину» за многие важные для республики вещи.

Кроме того, президент Сербии пожелал Владимиру Путину удачи на президентских выборах в 2018 году, сообщает Life.