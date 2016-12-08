Президент РФ считает важным добиться от чиновников всех уровней исполнения законов
Выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, президент РФ Владимир Путин заявил, что в гораздо большей степени важно не корректировать уже имеющееся законодательство, а заставить чиновников всех уровней исполнять законы.
Таким образом глава государства прокомментировал предложение главы «Голоса» Лилии Шибановой вывести избирательные комиссии из-под влияния местных властей, - сообщает ТАСС.
- Над этим тоже можно подумать, наверное, - сказал президент, отметив, тем не менее, что в этих вопросах нужно оставаться в рамках здравого смысла.
- Есть и другой путь – заставить местные власти работать корректно и в рамках закона, подчеркнул президент РФ. - Нам обязательно нужно самим научиться, заставить себя корректно работать во всех областях, иначе мы не будем никогда полноценной страной, - констатировал глава государства.
По его словам, миссия общественных деятелей заключается в том числе и в том, чтобы «заставить и местные органы, и региональные, и федеральные органы работать в рамках закона».
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии