Президент РФ считает важным добиться от чиновников всех уровней исполнения законов

Выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, президент РФ Владимир Путин заявил, что в гораздо большей степени важно не корректировать уже имеющееся законодательство, а заставить чиновников всех уровней исполнять законы.

Таким образом глава государства прокомментировал предложение главы «Голоса» Лилии Шибановой вывести избирательные комиссии из-под влияния местных властей, - сообщает ТАСС.

- Над этим тоже можно подумать, наверное, - сказал президент, отметив, тем не менее, что в этих вопросах нужно оставаться в рамках здравого смысла.

- Есть и другой путь – заставить местные власти работать корректно и в рамках закона, подчеркнул президент РФ. - Нам обязательно нужно самим научиться, заставить себя корректно работать во всех областях, иначе мы не будем никогда полноценной страной, - констатировал глава государства.

По его словам, миссия общественных деятелей заключается в том числе и в том, чтобы «заставить и местные органы, и региональные, и федеральные органы работать в рамках закона».