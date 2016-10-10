Президент РФ не считает текущий кризис «эрой заката» энергетической отрасли

Выступая на открывшемся в Стамбуле Всемирном энергетическом конгрессе, президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает нынешний кризис на мировом нефтяном рынке показателем окончания «эры углеводородов».

- В условиях падения цен на нефть более чем в два раза многие заговорили о том, что эра углеводородов идет к закату, что надо уже сейчас полностью переориентироваться на альтернативные источники энергии. Думаю, реальных оснований для таких далеко идущих выводов пока нет. Во всяком случае, пока, - цитирует Путина ТАСС.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что «человечество движется в сторону зеленой энергетики», и это должно стать приоритетным направление в обозримом будущем.

- Спрос на возобновляемую энергию растет опережающими темпами по сравнению с энергией от традиционных источников. Внедрение самых передовых технологий, в том числе таких, как распределенная генерация, мощные накопители и так называемые умные сети, способствуют ускорению этого процесса, - выразил свое мнение российский лидер.

Коснулся в своем выступлении Путин и развития производства сжиженного газа, отметив, что благодаря новейшим технологиям газовый рынок становится по-настоящему глобальным.

- По прогнозам, уже через 10 лет объемы торговли СПГ превысят традиционные поставки газа по трубопроводным системам, и интерес к закупкам СПГ будет расти, - сказал президент РФ.