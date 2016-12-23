Президент считает нецелесообразным изменение шкалы НДФЛ
Президент России Владимир Путин считает, то отказ от плоской шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в настоящее время нецелесообразен.
Он допустил, что переход на прогрессивную шкалу возможен, но в будущем. Сейчас, по его мнению, легко запутаться в дифференциации, что в конечном итоге приведет к уклонению от уплаты налогов и сокращению доходов в бюджет.
Путин добавил, что социальная справедливость может быть достигнута иными средствами. В частности, путем увеличения налогов на дорогую недвижимость и транспортные средства.
Следующая новость Путин считает несовершенной американскую избирательную систему
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии