Президент считает нецелесообразным изменение шкалы НДФЛ

Президент России Владимир Путин считает, то отказ от плоской шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в настоящее время нецелесообразен.

Он допустил, что переход на прогрессивную шкалу возможен, но в будущем. Сейчас, по его мнению, легко запутаться в дифференциации, что в конечном итоге приведет к уклонению от уплаты налогов и сокращению доходов в бюджет.

Путин добавил, что социальная справедливость может быть достигнута иными средствами. В частности, путем увеличения налогов на дорогую недвижимость и транспортные средства.