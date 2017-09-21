Президент Румынии отказался ехать на Украину
Румынский лидер Клаус Йоханнис отменил свой ранее запланированный визит на Украину. Поводом для этого послужил закон об образовании, принятый Верховной радой.
Йоханнис заявил, что не намерен ехать в Киев до тех пор, «пока не будет прогресса по этому закону». По его словам, он уведомил об этом украинского лидера Петра Порошенко. Президент также добавил, что наряду с его визитом отменен и прием спикера Верховной рады в Бухаресте.
«Дело в том, что этот закон резко ограничит доступ национальных меньшинств к образованию на их родном языке, и нам за это очень обидно. На Украине проживает много румын», - цитирует Йоханниса «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Некоторое время назад украинский парламент принял закон, который запрещает преподавание в школах на любых других языках, кроме государственного. С2018 года запрет будет действовать с пятого класса, а с 2020-го преподавание на языках нацменьшинств запретят и в младшей школе. За эту инициативу Киев уже раскритиковала Венгрия.
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