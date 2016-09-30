Президент России выступит на первом заседании нового созыва Госдумы

Президент России Владимир Путин намерен выступить перед новым составом Государственной Думы, которая соберется на первое заседание 5 октября.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

- Президент готовится к выступлению в Госдуме. 5 октября на первом заседании Госдумы президент обратится к новому составу нашего парламента, - отметил Песков.

Он также уточнил, что на следующей неделе Путин съездит в Оренбург, а потом посетит Астану, где примет участие в форуме регионов РФ и Казахстана, а также пообщается с президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.