Президент России выступит на первом заседании нового созыва Госдумы
Президент России Владимир Путин намерен выступить перед новым составом Государственной Думы, которая соберется на первое заседание 5 октября.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
- Президент готовится к выступлению в Госдуме. 5 октября на первом заседании Госдумы президент обратится к новому составу нашего парламента, - отметил Песков.
Он также уточнил, что на следующей неделе Путин съездит в Оренбург, а потом посетит Астану, где примет участие в форуме регионов РФ и Казахстана, а также пообщается с президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.
Следующая новость Шимон Перес похоронен в Иерусалиме
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии