Президент России утвердил стратегию экономической безопасности

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности до 2030 года.

В документе отмечены вызовы и угрозы в данной сфере, цели и основные направления политики государства по обеспечению экономической безопасности.

В задачи стратегии входит предотвращение кризиса в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технологической и финансовой отраслях. Кроме того, она призвана не допустить снижения качества жизни россиян. Наряду с этим стратегия должна предусмотреть более совершенные ответные меры на санкции Запада, сообщает «ФедералПресс».

Согласно документу, правительство должно в течение трех месяцев разработать меры организационного, нормативно-правового и методического характера по реализации стратегии, а также обеспечить их выполнение.