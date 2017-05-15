Президент России утвердил стратегию экономической безопасности

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности до 2030 года.

В документе отмечены вызовы и угрозы в данной сфере, цели и основные направления политики государства по обеспечению экономической безопасности.

В задачи стратегии входит предотвращение кризиса в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технологической и финансовой отраслях. Кроме того, она призвана не допустить снижения качества жизни россиян. Наряду с этим стратегия должна предусмотреть более совершенные ответные меры на санкции Запада, сообщает «ФедералПресс».

Согласно документу, правительство должно в течение трех месяцев разработать меры организационного, нормативно-правового и методического характера по реализации стратегии, а также обеспечить их выполнение.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Организации: Правительство
Следующая новость Экс-глава Пентагона констатировал ухудшение отношений между США и РФ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО