Президент России утвердил состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил состав Общественной палаты РФ.
В него, в частности, вошли певица Диана Гурцкая, шахматист Сергей Карякин, тренер и президент «Всероссийской федерации художественной гимнастики» Ирина Винер-Усманова.
Полный текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.
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