Президент России утвердил ратификацию соглашения по «Турецкому потоку»

Президент России Владимир Путин пописал закон о ратификации соглашения с Турцией по строительству газопровода «Турецкий поток».

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По словам замминистра энергетики РФ Юрия Сентюрина, соглашение предусматривает создание благоприятной нормативно-правовой базы, включая налоговые и таможенные режимы, для проектирования, строительства и эксплуатации газопровода.

«Турецкий поток» предназначен для поставок российского газа в Турцию, а также в Европу (после 2019 года). Он значительно снизит риски, связанные с транзитом топлива через территорию Украины.