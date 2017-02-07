Президент России утвердил ратификацию соглашения по «Турецкому потоку»
Президент России Владимир Путин пописал закон о ратификации соглашения с Турцией по строительству газопровода «Турецкий поток».
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
По словам замминистра энергетики РФ Юрия Сентюрина, соглашение предусматривает создание благоприятной нормативно-правовой базы, включая налоговые и таможенные режимы, для проектирования, строительства и эксплуатации газопровода.
«Турецкий поток» предназначен для поставок российского газа в Турцию, а также в Европу (после 2019 года). Он значительно снизит риски, связанные с транзитом топлива через территорию Украины.
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