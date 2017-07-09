Президент России дал старт промышленной выставке «Иннопром-2017»
В Екатеринбурге стартовала международная промышленная выставка «Иннопром-2017».
Как пишет Газета.ru, церемония открытия была задержана на 1,5 часа из-за ожидания президента России Владимира Путина.
Глава государства дал старт мероприятию. В приветственном слове он рассказал о важности цифровой экономики и обмена опытом между странами.
Ранее сообщалось, что партнером выставки станет Япония, поэтому отдельная часть будет посвящена национальной культуре Страны восходящего солнца.
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