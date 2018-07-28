Президент России прошел крестным ходом до князя Владимира

Президент России Владимир Путин принял участие в крестном ходе в честь 1030-летия Крещения Руси.

Вместе с верующими он прошел от Соборной до Боровицкой площади в Москве к памятнику князю Владимиру, передает ТАСС. В шествии приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, патриарх Александрийский Феодор, полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, столичный градоначальник Сергей Собянин.

Крещение Руси состоялось в 988 году при князе Владимире. 28 июля православные верующие по всему миру отмечают этот день.

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