Президент России поздравил Дональда Трампа с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа с Новым годом.

В поздравлении, опубликованном пресс-службой Кремля, говорится, что «в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано в целях укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы».

Владимир Путин отметил важность того, чтобы в основе развития отношений между США и Россией лежали принципы равноправия и уважения. «Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу», - добавил глава государства.

Ранее Путин поблагодарил Трампа за переданные данные от ЦРУ о террористах в Санкт-Петербурге.