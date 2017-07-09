Президент России поздравил хоккеиста Овечкина с днем свадьбы
Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста российской сборной Александа Овечкина и модель Анастасию Шубскую с днем свадьбы.
Как пишет агентство Regnum, видео, где было зачитано поздравление от главы государства, разместила на своей странице в социальной сети продюсер Яна Рудковская. В телеграмме говорится: «Пусть в вашем доме всегда царят любовь и взаимопонимание. Здоровья вам, успехов и всего наилучшего. Ваш Владимир Путин».
8 июля в подмосковной Барвихе состоялась свадьба нападающего российской сборной и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской.
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