Президент России поздравил хоккеиста Овечкина с днем свадьбы

Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста российской сборной Александа Овечкина и модель Анастасию Шубскую с днем свадьбы.

Как пишет агентство Regnum, видео, где было зачитано поздравление от главы государства, разместила на своей странице в социальной сети продюсер Яна Рудковская. В телеграмме говорится: «Пусть в вашем доме всегда царят любовь и взаимопонимание. Здоровья вам, успехов и всего наилучшего. Ваш Владимир Путин».

8 июля в подмосковной Барвихе состоялась свадьба нападающего российской сборной и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской.