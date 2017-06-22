Президент России поздравил Наталью Варлей с 70-летием

Актриса Наталья Варлей отмечает 70-летие. Президент России Владимир Путин поздравил ее с юбилеем.

Глава государства отметил многогранный талант актрисы и ее обаяние. Президент также пожелал Варлей здоровья и благополучия, сообщает Nation News.

Варлей родилась 22 июня 1947 года. Карьеру начинала как артистка цирка, а затем с подачи режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича начала сниматься в кино. Популярность ей принесли роли в комедии Гайдая «Кавказская пленница» и фильме «Вий».