Президент России поздравил Наталью Варлей с 70-летием
Актриса Наталья Варлей отмечает 70-летие. Президент России Владимир Путин поздравил ее с юбилеем.
Глава государства отметил многогранный талант актрисы и ее обаяние. Президент также пожелал Варлей здоровья и благополучия, сообщает Nation News.
Варлей родилась 22 июня 1947 года. Карьеру начинала как артистка цирка, а затем с подачи режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича начала сниматься в кино. Популярность ей принесли роли в комедии Гайдая «Кавказская пленница» и фильме «Вий».
Следующая новость Министерство Обороны России рассекретило архивы ВОВ
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии