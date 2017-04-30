Президент России поздравил Филиппа Киркорова с юбилеем

Лидер России Владимир Путин поздравил Филиппа Киркорова с днем рождения. Знаменитому певцу и композитору исполнилось 50 лет.

В тексте поздравления, выложенном на сайте Кремля, президент России указал на «неординарные» вокальные данные Киркорова, энергию и увлеченность музыкой. По словам главы государства, эти качества помогают певцу «активно заниматься концертной деятельностью, участвовать в интересных творческих проектах».

Путин, обращаясь к Киркорову, подчеркнул: «Вы добились большого профессионального успеха, вписали яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства».

Филипп Киркоров родился 30 апреля 1967 года в Болгарии. Он пять раз становился обладателем премии «World Music Awards» как самый популярный российский певец. Киркоров является обладателем премий «Золотой граммофон», «Стопудовый хит», «Серебряная калоша». В 2012 году на кинофестивале «Кинотавр» он победил в номинации «Лучшая мужская роль» за съемки в мюзикле «Вечера на хуторе близ Диканьки».

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Места: Кремль
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