Президент России подвел итоги встречи «нормандской четверки»

Владимир Путин рассказал о ключевых договоренностях, которых удалось достигнуть в результате проведения встречи лидеров государств «Нормандской четверки» по вопросу урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

"Все участники сегодняшней встречи подтвердили, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения и все подтвердили свою приверженность этим договоренностям", - сказал президент.

Основное внимание на встрече участники переговоров уделили вопросам безопасности. "Мы много внимания уделили вопросам безопасности и договорились по целому ряду позиций, о том, что должно быть сделано в ближайшее время в смысле дальнейшего решения вопросов, связанных с разведением конфликтующих сторон", - сообщил президент России.

Участники встречи четверки в Берлине договорились составить карту территорий в регионе конфликта, где можно будет продолжить работу, направленную на достижение особого статуса в некоторых регионах ДНР и ЛНР, рассказывает «Российская Газета».

Не удалось прийти к общему знаменателю по вопросам организации выплат и социальных пособий гражданам юго-востока Украины, но все участники встречи подтвердили свою готовность искать совместные решения в решении вопросов гуманитарного характера, сказал Владимир Путин.

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