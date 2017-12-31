Президент России подписал указ о повышении штрафов за предоставление услуг нелегалам

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому повышаются штрафы до 500 тыс. рублей за предоставление иностранному лицу, нарушающему правила пребывания в России, жилья или транспортного средства.

Как сообщает «РИА Новости», соответствующие поправки внесут в КоАП. В соответствии с законом, за предоставление жилого помещения или транспортного средства либо за оказание услуг лицу без гражданства, находящемуся в России с нарушением правил пребывания или проезда через территорию РФ, для граждан предусмотрен штраф от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 35 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 400 до 500 тысяч.

В настоящее время максимальная сумма штрафа составляет 500 тыс. рублей