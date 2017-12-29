Президент России подписал закон о выплатах за детей
Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом, который предусматривает ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно ему, родители или усыновители смогут получать выплаты на протяжении первых полутора лет жизни ребенка, сообщает Ura.ru. Их размер будет равен прожиточному минимуму в регионе за второй квартал прошлого года.
Кроме того, в законе продлено право родителей на получение выплат за второго и третьего ребенка до 2022 года.
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