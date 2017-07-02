Президент России подписал поправки в бюджет на текущий год

Российский президент Владимир Путин подписал поправки в закон о федеральном бюджете на текущий год.

Как сообщает Коммерсант.ru, поправки позволяют снизить дефицит бюджета с 3,2% до 2,1% ВВП. На сайте Кремля говорится: «Федеральный закон подготовлен с учетом результатов исполнения федерального бюджета за четыре месяца 2017 года, а также ожидаемых итогов социально-экономического развития Российской Федерации и исполнения федерального бюджета в 2017 году».

Согласно внесенным поправкам, доходы бюджета увеличатся на 14 триллионов 679 миллиардов рублей, а объем расходов повысится на 16 триллионов 602,6 миллиарда рублей.

Прогноз цены на нефть также повышен до 45,6 долларов вместо предыдущих 40 долларов. Дополнительные средства планируется направить на поддержку сельского хозяйства. 210 миллионов будет выделено на работу вещательных организаций в Крыму и Севастополе.