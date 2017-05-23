Президент России подписал указ о награждении работников метро Санкт-Петербурга

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении троих сотрудников петербургского метро, оказывавших помощь пассажирам после теракта.

Согласно документу, медалей «За спасение погибавших» удостоились машинист поезда Александр Каверин, инспектор службы контроля Альберт Сибирских и дежурная по станции Нина Шмелева, передает портал «Санкт-Петербург.ру».

В указе отмечено, что работники метро награждаются за проявленные в экстремальных условиях «отвагу, смелость и решительность».

Теракт в метро Петербурга произошел 3 апреля. В результате взрыва погибли 15 человек и еще около 100 пострадали.