Президент России отказался считать Сноудена предателем

Президент России Владимир Путин не считает бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена предателем.

По мнению российского лидера, Сноуден не предавал интересов США и не причинил ущерба американскому народу, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на интервью Путина изданию HollywoodReporter.

В то же время президент России отметил, что не оправдывает действия Сноудена. По его мнению, тот мог прекратить сотрудничество со спецслужбами, если его что-то не устраивало.

Путин также раскритиковал слежку Вашингтона за своими союзниками. Он отметил, что подобные действия подрывают доверие и оборачиваются ущербом для собственной безопасности.

Сноуден стал известен после того, как летом 2013 года передал ряду СМИ информацию о слежке спецслужб США за пользователями интернета и мобильной связи по всему миру. Выяснилось, что «под колпаком» у Штатов находились не только миллионы простых людей, но и главы ряда государств. Действия Сноудена послужили поводом для грандиозного скандала. Он был вынужден покинуть США и бежать сначала в Гонконг, а затем – в Россию. Где получил вид на жительство.

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Теги:
Места: Россия, США
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