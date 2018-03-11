Президент России назвал причину крушения «Курска»
Президент России Владимир Путин объяснил причину катастрофы с атомной подлодкой «Курск» в 2000 году «огромными сложностями» в армии.
Об этом он сказал в документальном фильме «Путин» журналиста Андрея Кондрашова. «После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется. Это все не могло армии не коснуться», - заявил президент.
Он добавил, что узнал о трагедии почти сразу после избрания на пост главы государства. По словам президента, в крушении подводной лодки «ничего удивительного нет», передает агентство «URA.RU».
Атомная подлодка «Курск» затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Трагедия унесла жизни 108 человек.
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