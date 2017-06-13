Президент России назвал одну из главных ошибок США
Президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой злоупотребление российской темой в ходе предвыборной кампании в США.
«Во время предвыборной кампании в США появилась мода спекулировать и злоупотреблять, я бы сказал, российской темой», - рассказал российский лидер в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.
При этом он отметил, что приносить в жертву межгосударственные отношения в ходе политических процессов является большой ошибкой.
Путин добавил, что Россия не может приветствовать заявления Пентагона о том, что РФ является главной угрозой для США.
«Наоборот, мы всегда были открыты к диалогу практически по любому направлению сотрудничества», – заключил президент.
В России документальный фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» будет показан в эфире «Первого канала» с 19 по 22 июня, сообщает «Экономика сегодня».
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