Президент Республики Сербской призвал уважать волю крымчан

Вхождение Крыма в состав России является итогом волеизъявления народа и его следует уважать. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.

«Крым перешел к России на основании референдума, а волю народа необходимо уважать. Крымский вопрос решен», - сказа он в интервью «Известиям».

При этом он отметил проявление Западом двойных стандартов в отношении крымского вопроса. Западные страны отказываются признавать волю крымчан, хотя признали волю политической элиты в Кососво, хотя там референдум не проводился.

Коснувшись вопроса санкций, Додик заявил, что их отмена – в интересах Европы. По его словам, многие европейские страны выступают за отмену ограничений, поскольку, пытаясь ослабить РФ, они сами понесли серьезные экономические потери.

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