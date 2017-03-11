Президент «Реала» получил посылку с белым порошком
Неподалеку от стадиона «Сантьяго Бернабеу» мадридского клуба «Реал» полиция обнаружила пакет на имя президента Флорентино Переса.
Как сообщает Associated Press, накануне сотрудники клуба нашли пакет, из которого сыпался белый порошок. Эксперты на протяжении нескольких часов проверяли содержимое, однако угрозы не нашли.
По данным правоохранительных органов Испании, пакет доставили из Италии.
Ранее после победы над итальянским «Наполи» со счетом 3:1 футбольный клуб «Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
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