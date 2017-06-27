Президент распорядился обеспечить новым жильем 11 семей в Ижевске

Президент России Владимир Путин вместе с временно исполняющим обязанности главы Удмуртии Александром Бречаловым посетил жительницу Ижевска, которая пожаловалась ему на отказ властей в переселении из ветхого дома.

Глава государства поручил предоставить новое жилье не только ей, но и еще 11 семьям, проживающим в том же доме. По словам президента, особо нуждающиеся должны переехать в новые квартиры до конца текущего года. При этом он подчеркнул, что переселение должно проходить добровольно.

Бречалов заверил главу государства, что при расселении граждан будет применяться индивидуальный подход и учитываться их пожелания, передает ТАСС.

Жительница Ижевска пожаловалась Путину во время «прямой линии». Она рассказала, переселение людей из аварийного дома власти региона отложили более чем на 10 лет.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Следующая новость Европейские компании поддержали строительство «Северного потока-2»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО