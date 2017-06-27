Президент распорядился обеспечить новым жильем 11 семей в Ижевске

Президент России Владимир Путин вместе с временно исполняющим обязанности главы Удмуртии Александром Бречаловым посетил жительницу Ижевска, которая пожаловалась ему на отказ властей в переселении из ветхого дома.

Глава государства поручил предоставить новое жилье не только ей, но и еще 11 семьям, проживающим в том же доме. По словам президента, особо нуждающиеся должны переехать в новые квартиры до конца текущего года. При этом он подчеркнул, что переселение должно проходить добровольно.

Бречалов заверил главу государства, что при расселении граждан будет применяться индивидуальный подход и учитываться их пожелания, передает ТАСС.

Жительница Ижевска пожаловалась Путину во время «прямой линии». Она рассказала, переселение людей из аварийного дома власти региона отложили более чем на 10 лет.