Президент о работе Дмитрия Пескова: иногда несет такую «пургу»
Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков «иногда несет пургу».
Текст опубликован на сайте Кремля. Президент сказал журналистке Мегин Келли, что не может нести ответственность за все заявления членов администрации.
«У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели Вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» - сказал он.
Ранее журналистка Мегин Келли заявила, что Путина невозможно «перемудрить».
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