Президент РФ проведет встречу в главой "Аэрофлота"

Российский президент Владимир Путин планирует встретиться с руководителем компании "Аэрофлот" Виталием Савельевым. Ожидается, что стороны обсудят работу перевозчика.

– Там было действующее поручение президента по формированию большой группы, состоящей из разных брендов, — вот как раз об этом будет доклад Савельева, ну и в целом о том, как живет компания. Известно, что Путин традиционно встречается с руководителем нашего главного и крупнейшего перевозчика, это одна из таких встреч, – рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сегодня глава государства также проведет встречу с новым министром образования Ольгой Васильевой, сообщает РИА "Новости".