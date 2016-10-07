Президент РФ проведет переговоры с Эрдоганом в Стамбуле

Президент России Владимир Путин 10 октября примет участие в 23-м Мировом энергетическом конгрессе в Стамбуле, проведет переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

- Состоится обсуждение актуальных вопросов российско-турецких отношений, региональной и международной повестки дня. Планируется подписание двусторонних документов, - говорится в сообщении.

Путин намерен выступить на специальной сессии Форума.

Кроме того, «на полях» этого мероприятия планируются контакты российского лидера и с другими главами государств-участников Форума.