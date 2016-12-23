Президент РФ против «перекошенных стандартов» ювенальной юстиции
Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что выступает против «перекошенных стандартов ювенальной юстиции».
Глава государства подчеркнул, что при всех плюсах современного подхода к воспитательному процессу необходимо избегать «бесцеремонного вмешательства в семью».
Вместе с тем российский лидер выступил против рукоприкладства.
- Детей лучше не шлепать и не ссылаться на какие-то традиции, - подчеркнул Путин.
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