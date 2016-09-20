Президент РФ примет с помощью видеосвязи участие в запуске месторождения в Арктике

Президент России Владимир Путин с помощью видеосвязи примет участие в запуске в промышленной эксплуатации Восточно-Мессояхского месторождения, которое станет самым северным материковым месторождением нефти в РФ.

- О реализации крупнейшего арктического проекта президенту расскажут председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и непосредственно с Восточно-Мессояхского месторождения председатель правления ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин, - говорится в сообщении Кремля.

Путин также проведет в этот день заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.