Президент РФ примет с помощью видеосвязи участие в запуске месторождения в Арктике
Президент России Владимир Путин с помощью видеосвязи примет участие в запуске в промышленной эксплуатации Восточно-Мессояхского месторождения, которое станет самым северным материковым месторождением нефти в РФ.
- О реализации крупнейшего арктического проекта президенту расскажут председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и непосредственно с Восточно-Мессояхского месторождения председатель правления ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин, - говорится в сообщении Кремля.
Путин также проведет в этот день заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
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