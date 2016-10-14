Президент РФ прибыл в Ереван на саммит ОДКБ

Президент России Владимир Путин приехал в Ереван, где поучаствует в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает «Интерфакс».

Лидеры страны ОДКБ, возможно, заявят о намерении противодействовать планам Америки и НАТО по одностороннему развертыванию системы ПРО, примут решение о формировании единого списка террористических организаций, а также обсудят ситуацию в САР.

Кроме того, стороны примут Решение о стратегии коллективной безопасности на период до 2025 года.

Кроме Путина и армянского лидера Сержа Саргсяна, в форуме примут участие участие президенты Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. Из-за болезни Нурсултана Назарбаева Казахстан на встрече будет представлять премьер-министр страны.