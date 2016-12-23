Президент предложил журналистам придумать название Керченскому мосту
На вопрос о том, как именно называть мост, который соединит Крым с материковой частью России – Крымский или Керченский – Владимир Путин посоветовал подумать об этом журналистам.
«Я придумал его построить, а вы должны придумать, как его назвать», - сказа президент.
Что касается развития полуострова, то перспективными отраслями президент назвал сельское хозяйство, судостроение, судоремонт и туризм. Он выразил уверенность, что турпоток в Крым возрастет после окончания строительства моста.
В то же время он отметил, что пока рост промышленного производства в Крыму отстает от остальной России, как и уровень зарплат.
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