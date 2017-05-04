Президент потребовал учесть мнение москвичей в ходе реновации

Президент России Владимир Путин заявил, что программа реновации в Москве не должна осуществляться с помощью силы.

Глава государства подчеркнул, что идеи в рамках программы следует воплощать на благо людей, а не во вред, не нарушая их фундаментальных прав, в том числе и имущественных.

«Здесь есть проблемы, о которых мы знаем, мы с мэром Москвы об этом уже говорили. Надеюсь, все будет скорректировано в соответствии с пожеланиями граждан», - цитирует президента ТАСС.