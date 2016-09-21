Президент РФ потребовал разбираться со случаями хамства на дорогах

Президент России Владимир Путин заявил, что власти должны быстро реагировать на случаи хамства на российских дорогах.

- Мы видим, сколько здесь хамства на дорогах и всяких безобразий. Нужно, чтобы органы власти реагировали на такие проявления, - цитирует его «Интерфакс».

Сегодня Путин выступает на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Глава государства также обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой рассказать о мероприятиях, проводимых для повышения уровня безопасности на отечественных дорогах. По мнению президента, сегодняшняя ситуация стала чрезвычайной.

Путин добавил, что в России не снижается показатель смертности на дорогах. О достижении этой цели говорилось еще в «майских указах» президента.