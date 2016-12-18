Президент Польши включился в разрешение парламентского кризиса
Президент Польши Анджей Дуда встречается с лидерами оппозиции для разрешения возникшего парламентского кризиса.
По словам главы пресс-служб президента Марека Магеровского, польский лидер уже пообщался с лидером «Новочесны» Рышардом Петру. На очереди встречи с главами «Гражданской платформы», «Кукиз 15» и других партий.
Магеровский подчеркнул, что Дуда серьезно обеспокоен событиями, происходящими в Польше в последние дни, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TVN24.
Лидер «Новочесной» остался доволен результатом встречи с главой государства. «У меня сложилось впечатление, что президент понимает наши постулаты», - сказал он.
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