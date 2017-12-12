Президент США подписал оборонный бюджет
Президент США Дональд трамп поставил свою подпись под законом о финансировании деятельности Пентагона на 2018 финансовый год.
Согласно документу бюджет американского оборонного ведомства составит 700 миллиардов долларов. Отдельной статьей в законе выделено противодействие российской угрозе.
На реализацию европейской инициативы сдерживания Штаты выделят своим союзникам по НАТО 4,6 миллиарда долларов. Из этой суммы 350 миллионов может быть потрачено на военную помощь Украине. Еще 100 миллионов долларов США могут израсходовать в качестве помощи странам Балтии, передает ТАСС.
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