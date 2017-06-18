Президент поделился впечатлениями от «прямой линии»

Российский президент Владимир Путин рассказал, что не сделал «революционных открытий» в ходе ежегодной прямой линии, которая состоялась 15 июня.

Глава государства сказал: «Я кое-что узнал нового, и это естественно, потому что это уже прямое общение с людьми. Но сказать, чтобы для меня здесь были какие-то совсем революционные открытия, так, пожалуй, сказать не могу, потому что я все-таки в постоянном режиме этими вопросами занимаюсь».

Путин все же добавил, что считает необходимостью проведение прямой линии, потому что отдельные вопросы требуют особого внимания со стороны правительства и главы страны, пишет Lenta.ru.